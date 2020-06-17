Волгоградские ученые придумали нанотехнологию, как улучшить качество нашего асфальта
Вопрос, как сделать в Волгограде хорошие дороги, волнует многих. Озаботились проблемой и наши молодые ученые. И придумали. Они разработали уникальную присадку из углеродных нанотрубок, благодаря которым асфальт станет прочным и термостойким. Свою технологию предложили власть имущим. И те дали им «зеленый свет».
Пробную партию уникальной асфальто-бетонной смеси произведут на заводе в Красноармейском районе.
- Мы хотели сделать асфальт, который будет более стойким. Решили использовать углеродные нанотрубки. Они известны еще с 90-х годов прошлого века, но раньше использовали только в лабораториях. Теперь есть возможность применить его на практике в виде присадки. Есть большое количество адгезионных добавок, но наше предложение имеет на порядок лучшие характеристики, - уверяет доцент кафедры судебной экспертизы и физического материаловедения ВолГУ Сергей Борознин.
Экспериментальный асфальт уложат на одной из внутриквартальных дорог. А рядом сделают полосу асфальта, изготовленного по привычному ГОСТУ. Чтобы впоследствии сравнить эти два участка.
- Если эта добавка значительно улучшит качество дорожного покрытия, можно будет говорить о дальнейшем распространении опыта, - говорит депутат Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов.
ИСТОЧНИК KP.RU