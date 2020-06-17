Волгоградские ученые придумали нанотехнологию, как улучшить качество нашего асфальта

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:14:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Вопрос, как сделать в Волгограде хорошие дороги, волнует многих. Озаботились проблемой и наши молодые ученые. И придумали. Они разработали уникальную присадку из углеродных нанотрубок, благодаря которым асфальт станет прочным и термостойким. Свою технологию предложили власть имущим. И те дали им «зеленый свет».

Пробную партию уникальной асфальто-бетонной смеси произведут на заводе в Красноармейском районе.

- Мы хотели сделать асфальт, который будет более стойким. Решили использовать углеродные нанотрубки. Они известны еще с 90-х годов прошлого века, но раньше использовали только в лабораториях. Теперь есть возможность применить его на практике в виде присадки. Есть большое количество адгезионных добавок, но наше предложение имеет на порядок лучшие характеристики, - уверяет доцент кафедры судебной экспертизы и физического материаловедения ВолГУ Сергей Борознин.

Экспериментальный асфальт уложат на одной из внутриквартальных дорог. А рядом сделают полосу асфальта, изготовленного по привычному ГОСТУ. Чтобы впоследствии сравнить эти два участка.

- Если эта добавка значительно улучшит качество дорожного покрытия, можно будет говорить о дальнейшем распространении опыта, - говорит депутат Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов.

ИСТОЧНИК KP.RU