2020-06-17T14:48:44+03:00
Происшествия

В Волгограде три подростка угнали за день две машины

Мальчишки решили покататься по городу
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В полицию Красноармейского района один за другим пришли владельцы машин с заявлениями об угоне. У обоих автомобили были припаркованы во дворах и исчезли с разницей в пару часов. У одного - «ВАЗ-2106», у другого - «ВАЗ-2107». Оказалось, что обе машины угнали местные подростки.

Три друга – 15, 16 и 17 лет – решили угнать машину, чтобы покататься по городу. Выбор пал на «шестерку» в одном из дворов. Мальчишки вскрыли машину, завели, соединив провода, и помчались. Но так «летели», что пробили колесо. С порыве злости добили машину камнем, бросив его в пассажирское стекло. И пошли искать другой транспорт. На этот раз они угнали «семерку». Накатавшись, бросили ее во дворах.

- Теперь все они проходят по уголовному делу по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность до семи лет лишения свободы, - отмечают в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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