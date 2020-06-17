2020-06-17T13:57:17+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Волгоградской области коронавирус обнаружили у 8 детей

Один из маленьких пациентов – малыш первого года жизни
Юлия Данильченко
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За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 104 жителей Волгоградской области. Болеют и самые маленькие. В детские инфекционные больницы попали 8 несовершеннолетних, в том числе один младенец. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, двое детей в возрасте до 6 лет, еще четыре ребенка – до 14 лет, один – до 17-ти.

Меньше всего заболевших по статистике оперштаба среди молодых людей, которым от 18 до 29 лет. А вот уже более старшее поколение подвержено новому вирусу сильнее: 66 человек, попавших в больницы, старше 30 и моложе 64. Еще 24 пенсионера в возрасте от 65 лет.

- За истекшие сутки заразившихся COVID-19, которые прибыли в Волгоградскую область из других регионов России, не зарегистрировано; 64 случая – выявленные по контактам с заразившимися коронавирусной инфекцией; в 40 случаях больные выявлены при обращении за медицинской помощью, - рассказали в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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