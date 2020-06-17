В Волгограде общественный транспорт будет ходить дольше

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:49:35+03:00

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Волгоград выходит из режима самоизоляции: постепенно открывают магазины, начинают работу предприятия, добавляют на маршруты. С сегодняшнего дня увеличили время работы общественного транспорта. Теперь он будет ездить по новому графику: по будням (с понедельника по пятницу) транспорт будет курсировать с 6.00 утра до 21.00 вечера, в выходные дни (утром и вечером с пятичасовым перерывом) - с 6.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00. Соответствующее распоряжение подписал руководитель департамента городского хозяйства администрации Волгограда Виталий Земцов.

По такому спецграфику общественный транспорт в Волгограде будет ходить вплоть до 29 июня. К 1 июля власти уже пообещали выпустить на линии все машины – не только автобусы, троллейбусы и трамваи, но и маршрутки. Все за исключением троллейбуса №10 и трамвая №1, которые вообще убрали из перечня маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU