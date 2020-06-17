Ногой в дверь: волгоградец устроил дебош в детской инфекционной больнице

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:44:00+03:00

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Инцидент произошел 6 июня на территории ГБУЗ «ВОДКИБ» №21 в Волгограде. 29-летний Илия Ш. устроил настоящий дебош в одном из отделений детской инфекционной больницы. Между мужчиной и сотрудниками медучреждения случился конфликт. Судя по всему, туда госпитализировали ребенка волгоградца и ему что-то не понравилось.

- Илия Ш. выражался в адрес медицинского персонала детской инфекционной больницы грубой нецензурной бранью, не реагировал на замечания, а также ударил ногой по входной двери приемного отделения, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Конечно, за такое непристойное поведение волгоградцу пришлось ответить по закону: сегодня, 17 июня, Центральный районный суд рассмотрел административное дело и решил, что за восемь суток под арестом мужчина усмирит свой пыл и осознает ошибки.

ИСТОЧНИК KP.RU