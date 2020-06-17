2020-06-17T12:12:59+03:00
Общество

На севере Волгограда завершают ремонт улицы Тарифной

Дорожники готовятся к укладке финишного слоя
Юлия Данильченко
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Фото: мэрия.Фото: мэрия.
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В ближайшее время волгоградские автомобилисты смогут оценить обновленную улицу Тарифную в Краснооктябрьском районе города-героя. На днях дорожники начнут укладку финишного слоя. Это будет еще один готовый объект из сорока запланированных – ровно такое количество магистралей запланировано привести в порядок в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Улица Тарифная не была убитой, но нуждалась в ремонте. В перечень ее внесли после того, как в бюджете после перераспределения появились средства. Сюда же внесли еще девять дорог. На всех объектах работы стандартные: обязательно заменяют не только сам асфальт, но и приводят в порядок все ливневки и бордюры, парковочные карманы.

- В ближайшее время бригады приступят к укладке финишного слоя и нанесению разметки. Качество выполнения работ проходит многоступенчатый контроль, как со стороны самого исполнителя, так и со стороны муниципальных служб, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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