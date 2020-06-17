С 1 июля для селян-волгоградцев подешевеет оплата за мусор

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:01:34+03:00

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Волгоградцы привыкли, что каждый год в июле поднимают тарифы на коммунальные услуги. И вдруг такое заявление – с 1 июля 2020-го в Волгоградской области снизится оплата за вывоз мусора. Правда, подешевеет она не для всех, а только для жителей сельских поселений, которые проживают в частных домах.

- Жители села давно жаловались, что они не производят столько мусора, сколько им приходится оплачивать по нормативу. Поэтому мы организовали проверку: выезжали в села, проводили собрания, обсуждали, и действительно убедились в правоте селян. Провели необходимые подсчеты и сегодня на коллегии представили отчет, который подтверждает возможность снижения тарифа на вывоз мусора на 13,1%, - говорит председатель Общественной палаты Волгоградской области Татьяны Гензе.

- Сложность расчета тарифа по ТБО заключалась в том, что тут потребление идет не по счетчику, тут надо реально оценивать объемы мусора, который производит каждый житель. У жителей сел в частных домах много пищевых отходов уходит на корм домашнему скоту и птице, а также на компост, и у них объемы мусора действительно меньше установленного норматива. Поэтому с 1 июня для них норматив накопления ТКО снижается на 12%, - добавляет председатель регионального комитета тарифного регулирования Светлана Горелова.

Тариф снизится для жителей сельских поселений на 13 рублей с каждого зарегистрированного человека. Не много, но для семьи это неплохая экономия.

- При этом тариф на обращении с ТКО, сниженный с 1 января 2020 года, остается на прежнем уровне, - отмечают в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU