В Волгограде пьяный водитель угрожал гаишникам пистолетом

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:11:30+03:00

Мужчину задержали и уже завели на него уголовное дело

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Примерно в половине третьего ночи 17 июня на посту ДПС в Светлоярском районе Волгоградской области гаишники остановили для проверки «Митсубиси Лансер». За рулем находился 45-летний мужчина. Полицейские попросили документы и в этот момент почувствовали запах алкоголя, исходящий из салона авто. Пройти медосвидетельствование мужчина отказался и его препроводили в здание Госавтоинспекции. Пробили по базе и выяснилось, что иномарка не поставлена на регистрационный учет.

- Сделав вид, что намеревается предъявить инспекторам страховое свидетельство, мужчина достал из кармана пистолет и направил в сторону сотрудников полиции, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Гаишникам удалось обезвредить и скрутить разбушевавшегося водителя. У него изъяли пистолет (он оказался пневматическим), а его доставили в отделение полиции. Сейчас с ним разбираются следователи СУ СК по региону, которые уже завели не него уголовное дело.

- Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). Идет следствие, выясняются все подробности происшедшего. Водитель уже признался, что сел за руль в состоянии опьянения - выпив спиртное у друзей в селе Червленое, он отправился домой в Советский район Волгограда, - добавляют в региональном следственном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU