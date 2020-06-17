2020-06-17T14:22:14+03:00
Общество

24 июня в Волгограде прогремит салют из 12-ти пушек

Артиллеристы уже приступили к тренировкам
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта Минобороны РФ.Фото с сайта Минобороны РФ.
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Волгоград еще не отошел от пандемии коронавируса, но уже готовится к проведению парада Победы, который запланирован на 24 июня. На площади Павших Борцов уже репетируют строевой марш, а сводные артиллерийские расчеты мотострелкового соединения готовятся к праздничному салюту. 24 июня он прогремит в 22.00 по местному времени.

- Артиллеристы отрабатывают порядок действий при синхронном выполнении выстрелов холостыми боеприпасами из 76-мм орудий времен Великой Отечественной войны, легендарных дивизионных пушек ЗИС-3, для звукового сопровождения салютных установок 2А85, - рассказывают в пресс-службе Южного военного округа.

Волгоградцы и гости города смогут увидеть 500 фейерверков различных типов: «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1,2,4» различных модификаций, представленных в семи цветовых гаммах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый). Разрывы фейерверочных зарядов будут осуществляться на высоте до 200 метров. Салют будет озвучен 30 залпами с темпом в 30 секунд,

- Всего для обеспечения праздничного салюта будет привлечено около 50 военнослужащих ЮВО и задействовано 12 пушек, - добавляют в оборонном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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