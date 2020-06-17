Из Волгограда до Имеретинского курорта запустят прямой поезд

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:30:22+03:00

Поезд проследует не только через Волгоград, но и через станции Туапсе, Сочи и Адлер. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Изменить размер текста: A A

Постепенно в России снимают ограничения из-за коронавируса, и волгоградцы уже начали планировать летний отдых. Как раз кстати компания РЖД запланировала восстановление популярного маршрута поезда Астрахань-Имеретинский курорт, который следует через Волгоград. Первый поезд отправится по маршруту уже 11 июля.

- В соответствии с летним графиком движения этот поезд будет курсировать до 29 августа, следуя через Волгоград, - добавляют в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Из Астрахани поезд будет отправляться по нечётным числам, начиная с 11 июля (в 21.55). Из Имеретинского курорта – по нечётным числам, начиная с 13 июля (в 21.01). Время в пути из Астрахани до Имеретинского курорта составляет 35 часов 49 минут.

- Поезд проследует через станции Туапсе, Сочи и Адлер. В отличие от прошлого года маршрут пройдёт через станцию Волгодонск, - отмечают в компании.

И напоминают, что билеты уже можно приобрести в железнодорожных кассах дальнего следования, а также на сайте ОАО "РЖД" и с помощью официального мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

Подробную информацию о расписании движения поездов можно получить круглосуточно по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный) или на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам"

ИСТОЧНИК KP.RU