2020-06-17T10:39:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области: плюс две смерти

На утро 17 июня в регионе 4991 подтвержденных случая COVID-19
Юлия Данильченко
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На утро 17 июня в регионе 4991 подтвержденных случаев COVID-19На утро 17 июня в регионе 4991 подтвержденных случаев COVID-19Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Число заболевших коронавирусной инфекцией в Волгоградской области стремительно растет. По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) на утро 17 июня зафиксировано еще 104 случая COVID-19. Общее число больных приблизилось к пяти тысячам – диагноз «ковид» поставили 4991 человеку.

Волгоградская область по-прежнему остается в двадцатке лидеров по распространению вируса. Сегодня мы на 17-ом месте. Растет и число погибших от смертельного заболевания. Только за сутки еще у двух волгоградцев посмертно подтвердился COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 31 человека.

Положительная динамика наблюдается по выздоровевшим. Последнее время прослеживалась тревожная статистика: регулярно больше сотни новых пациентов, а выписывали совсем мало, единицы. Сегодня же домой отправились 118 человек. Все они полностью здоровы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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