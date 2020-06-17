2020-06-17T10:01:03+03:00
Происшествия

Под Волгоградом две машины вылетели в кювет: оба водителя погибли

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции
Юлия Данильченко
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В эти сутки на трассах Волгоградской области первый летний антирекорд: инспекторы ГИБДД насчитали 12 аварий, в которых пострадало 14 человек, двое погибли. Обе жертвы дорожных происшествий – водители.

Первый смертельный случай произошел в Светлоярском районе на автодороге «Волгоград-Сальск». 21-летний парень за рулем «Пежо» ехал в сторону города-героя ранним утром. Он не справился с управлением, иномарку унесло в кювет. В итоге молодой человек погиб на месте ДТП.

Этим же утром в Октябрьском районе по пути из Котельниково в город-герой 55-летний водитель «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения.

- Он совершил столкновение с автомашиной «Рено» под управлением 51-летнего водителя, после чего совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП водитель автомашины «Лада Гранта» от полученных травм скончался на месте, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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