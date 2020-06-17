2020-06-17T09:24:44+03:00
Происшествия

Директора стройфирмы из Волгограда судят за мошенничество с квартирами в ЖК «Династия» и «Дом на бульваре»

Из-за афериста строительство домов затянулось
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

До десяти лет тюрьмы грозит учредителю строительной компании Волгограда за мошенничество при возведении ЖК Династия» и «Дом на бульваре». Пока десятки волгоградцев, вложивших накопления в квартиры, ждали новоселья, коммерсант шиковал на их деньги. Работы на объектах начались в 2016 году. Тогда застройщик подписал с подсудимым договор об участии в долевом строительстве «Династии».

- Застройщик передавал фирме права на двухкомнатную квартиру в строящемся доме стоимостью более 2,7 млн рублей, а фирма должна была поставить на возводимый объект строительные материалы на вышеуказанную сумму. Однако свои обязательства фирма не исполнила, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Такая же история произошла при возведении «Дома на бульваре»: мошенник завладел двумя квартирами, но материалы так и не поставил, чем затянул строительство и этого комплекса.

- Оплата за указанные объекты недвижимости не произведена, а сами квартиры переоформлены на родственников учредителя фирмы, - добавили в ведомстве.

Из-за действий мошенника были нарушены права дольщиков. Благодаря вмешательству прокуратуры, застройщик получил квартиры обратно, а директору фирмы грозит наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
24 июля в Волгограде прогремит салют из 12-ти пушек
Коронавирус в Волгоградской области: плюс две смерти
Из Волгограда до Имеретинского курорта запустят прямой поезд
Под Волгоградом две машины вылетели в кювет: оба водителя погибли
Директора стройфирмы из Волгограда судят за мошенничество с квартирами в ЖК «Династия» и «Дом на бульваре»
Под Волгоградом в сгоревшем вагончике погиб мужчина
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 17 июня: власти назвали сады, в которых сформируют дежурные группы
В масках и без техники: в Волгограде прошла первая репетиция Парада Победы на площади Павших Борцов
Благотворительный фонд Елены Исинбаевой получил крупный грант почти на 10 миллионов рублей
Волгоградские предприятия заработают на дезинфекции избирательных участков во время голосования по Конституции
Урюпинский интернат оштрафовали на 200 тысяч за вспышку COVID-19 среди больных и пациентов
Грамотно замел следы: следователи Волгограда ищут убийцу студента ВолгГМУ
Жириновский опять предложил переименовать Волгоград, теперь в Царицын
Волгоградка заплатила за фейкового щенка 33 тысячи: аферисты продолжают обманывать людей
В Волгограде утвердили новый дизайн киосков
В аэропорту Волгограда опять отложили установку телетрапов