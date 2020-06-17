Директора стройфирмы из Волгограда судят за мошенничество с квартирами в ЖК «Династия» и «Дом на бульваре»

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:24:44+03:00

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До десяти лет тюрьмы грозит учредителю строительной компании Волгограда за мошенничество при возведении ЖК Династия» и «Дом на бульваре». Пока десятки волгоградцев, вложивших накопления в квартиры, ждали новоселья, коммерсант шиковал на их деньги. Работы на объектах начались в 2016 году. Тогда застройщик подписал с подсудимым договор об участии в долевом строительстве «Династии».

- Застройщик передавал фирме права на двухкомнатную квартиру в строящемся доме стоимостью более 2,7 млн рублей, а фирма должна была поставить на возводимый объект строительные материалы на вышеуказанную сумму. Однако свои обязательства фирма не исполнила, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Такая же история произошла при возведении «Дома на бульваре»: мошенник завладел двумя квартирами, но материалы так и не поставил, чем затянул строительство и этого комплекса.

- Оплата за указанные объекты недвижимости не произведена, а сами квартиры переоформлены на родственников учредителя фирмы, - добавили в ведомстве.

Из-за действий мошенника были нарушены права дольщиков. Благодаря вмешательству прокуратуры, застройщик получил квартиры обратно, а директору фирмы грозит наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU