Под Волгоградом в сгоревшем вагончике погиб мужчина
ЧП произошло ночью 17 июня в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. По крайней мере, сообщение о пожаре, который увидели жители хутора Ямы, поступило в начале первого. Горевший вагончик находился у озера Бешеное, то есть его могли увидеть не сразу. После сигнала пожарные расчёты 50-ой пожарно-спасательной части оперативно выехали на место.
По всей видимости, вагончик использовался для временного проживания. В момент пожара внутри находился человек, который не сумел выбраться наружу. Приехавшие спасатели бросились тушить деревянную обшивку. Пробраться в вагончик было невозможно – его полностью охватило пламя. Лишь спустя пару часов горение полностью ликвидировали.
- Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
Спасатели напоминают: в случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101».
ИСТОЧНИК KP.RU