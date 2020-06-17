Под Волгоградом в сгоревшем вагончике погиб мужчина

17 Июнь 2020 2020-06-17T08:21:48+03:00

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ЧП произошло ночью 17 июня в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. По крайней мере, сообщение о пожаре, который увидели жители хутора Ямы, поступило в начале первого. Горевший вагончик находился у озера Бешеное, то есть его могли увидеть не сразу. После сигнала пожарные расчёты 50-ой пожарно-спасательной части оперативно выехали на место.

По всей видимости, вагончик использовался для временного проживания. В момент пожара внутри находился человек, который не сумел выбраться наружу. Приехавшие спасатели бросились тушить деревянную обшивку. Пробраться в вагончик было невозможно – его полностью охватило пламя. Лишь спустя пару часов горение полностью ликвидировали.

- Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Спасатели напоминают: в случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101».

ИСТОЧНИК KP.RU