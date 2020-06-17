2020-06-16T23:18:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгограде, последние новости на 17 июня: власти назвали сады, в которых сформируют дежурные группы

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 17 июня 2020 года, самые важные события
Екатерина МАЛИНИНА
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Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области остается высокой.Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области остается высокой.
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В Волгоградской области за сутки коронавирусом заболели 104 человека. Чуть меньше, чем вчера, но все равно еще очень много. И говорить о каком-то улучшении ситуации еще рано. Крупных вспышек нет. Вирус циркулирует внутри региона. Все меньше зараженных выявляют среди контактных, все больше среди тех, кто просто ловит опасную инфекцию в магазинах, на работе или в автобусе. По последним данным по ситуации с COVID-19 на 17 июня общее число зараженных достигло 4887 человек. За сутки заболели четыре ребенка, все остальные взрослые. Основной контингент – волгоградцы в возрасте от 30 до 49 лет. Новых летальных случаев не зафиксировано.

В регионе самоизоляцию продлили до 23 июня. Поле этого будут послабления. Например, принято решение отменить 14-дневный карантин для тех, кто въезжает в нашу область из других регионов страны. Правда, для тех, кто прилетает из-за границы, обязательную изоляцию оставили.

С 18 июня открывают дежурные группы в детских садах. Но не во всех. В каждом районе для этого задействуют всего по несколько садиков. По-2-4 группы, в которых будут принимать 10-12 детишек остро нуждающихся в этом родителей. Сейчас формируются списки. Дети будут разновозрастными. В первую очередь получат места медработники и остальные бюджетники, затем все остальные дети работающих мам и пап. Необходимо собрать нужные справки и написать заявление.

Прошла в Волгограде первая репетиция Парада Победы на площади Павших Борцов: пока без техники. Увидеть ее зрители не смогли, все вокруг было перекрыто – не подобраться. Закрытым будет и сам парад 24 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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