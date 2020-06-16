2020-06-16T20:58:10+03:00
Общество

В масках и без техники: в Волгограде прошла первая репетиция Парада Победы на площади Павших Борцов

Зрителей на репетицию не пустили
Екатерина МАЛИНИНА
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В масках были даже знаменосцы.В масках были даже знаменосцы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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О переносе Парада Победы уже сообщили 13 регионов страны – они опасаются вспышки коронавирусной инфекции. В Волгограде решили шествие все-таки провести. Видимо, для города-героя это очень важно и принципиально. Репетиции идут постоянно. 16 июня состоялась первая тренировка непосредственно на площади Павших борцов, где и будет проходить торжественное событие 24 июня.

Дышать неудобно, зато безопасно. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Дышать неудобно, зато безопасно.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Уже с обеда оцепили все дороги и даже тротуары возле площади. Парад Победы собираются провести без зрителей. И репетиции тоже. Только мошка наблюдала и досаждала всем участникам. Обычных волгоградцев не пустили посмотреть даже издалека. Солдаты прошли коробками по площади, чеканя шаг. Техники пока не было. Видимо, ее привезут только на генеральный прогон перед самим парадом.

Сопровождала парад живая музыка. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сопровождала парад живая музыка.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Кстати, все участники были в масках, как и просил Роспотребнадзор. Соблюдали и остальные требования эпидемиологической безопасности. На площади работал поливальная машина, которая мыла асфальт за солдатами.

Военная "поливалка" мыла площадь после прохождения коробок. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Военная "поливалка" мыла площадь после прохождения коробок.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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