2020-06-16T18:59:26+03:00
Общество

Благотворительный фонд Елены Исинбаевой получил крупный грант почти на 10 миллионов рублей

76 проектов волгоградских НКО "выиграли" 65 миллионов рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Спортсменка поддерживает развитие детского спорта. Фото: личная страница Елены Исинбаевой в соцсетяхСпортсменка поддерживает развитие детского спорта. Фото: личная страница Елены Исинбаевой в соцсетях
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Чтобы реализовать социальную задумку в современных условиях или кому-то помочь, необходимо быть не просто добрым или умным. Нужно уметь писать проекты и их защищать. Иначе деньги под них не получить. Волгоградские НКО научились это делать. Они сумели получить президентские гранты под 76 проектов на сумму 64, 8.

Отличился благотворительный Фонд Елены Исинбаевой «Каждый ребенок достоин пьедестала!». Им выделили самый большой грант в 9,8 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на развитие интереса к спорту у детей, на то, чтобы каждый ребенок мог при желании добиться результатов и стать лидером и победителем.

Кстати, волгоградские Нко одни из самых активных. Регион оказался в тройке лидеров среди Питера и Москвы по количеству выигранных грантов.

- С 16 июня начался прием заявок на специальный конкурс - для тех НКО, которые помогали бороться с пандемией и ее последствиями.Успеть нужно до 15 июля, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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