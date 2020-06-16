Волгоградские предприятия заработают на дезинфекции избирательных участков во время голосования по Конституции

16 Июнь 2020 2020-06-16T18:17:12+03:00

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Волгоградская область готовиться к голосованию по Конституции, которое пройдет с 25 июня по 1 июля. Волгоградцы будут решать сразу два момента: одобряют ли они поправки в главный документ страны и нравится ли им местное время или его нужно поменять на московское. Власти надеются на большую явку. Вопросы то важные. Но для того, чтобы в условиях эпидемии коронавируса (а в регионе высокая заболеваемость) все прошло без вспышек, организаторы примут все необходимые меры безопасности. На входе будут раздавать маски, руки предложат обработать санитайзерами. Сами участки обещают постоянно дезинфицировать.

Чтобы обеспечить все участки необходимыми средствами волгоградские предприятия увеличат выпуск продукции. Например, ООО «ТД Грасс» поставит разного рода санитайзеры. В непростое время самоизоляции компания смогла нарастить производство на 40 процентов. Задействуют АО «Волжскрезинотехника», который обеспечит участки ковриками для обработки обуви, а ООО «Волгоградский композитный завод» поставит специальные контейнеры для мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU