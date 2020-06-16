2020-06-16T17:01:32+03:00
Происшествия

Грамотно замел следы: следователи Волгограда ищут убийцу студента ВолгГМУ

Сыщики предоставили кадры с камер видеонаблюдения, на которые попал подозреваемый
Юлия Данильченко
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Фото: СУ СКР по Волгоградской области.Фото: СУ СКР по Волгоградской области.
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17-летнего Тимура Гаврилова убили 13 июня, но по уголовному делу еще никого не задержали. Главный подозреваемый попал на все камеры наружного видеонаблюдения, а потом как в воду канул. Да и лица его не видно, мужчина надел черную медицинскую маску, усложнив сыщикам задачу. Есть только внешнее описание: это здоровый молодой человек примерно 25 лет, ростом около 180 сантиметров. В ночь убийства на нем была темная спортивная кофта, кроссовки предположительно марки «New Balance», бриджи с карманами, кепка типа «бейсболка».

- В рамках расследования отрабатываются различные версии совершенного преступления, однако можно утверждать, что целью преступника было не ограбление. Об этом свидетельствуют мобильный телефон, а также портмоне с банковскими картами и наличными денежными средствами, принадлежащими потерпевшему, обнаружены на месте происшествия, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

Следователи допросили около 40 знакомых погибшего. Сейчас всех волгоградцев просят внимательно присмотреться к кадрам: вдруг кто-то знает молодого человека, подозреваемого в жестоком убийстве. За информацию обещают заплатить миллион рублей.

Телефоны для связи:

- оперативный сотрудник уголовного розыска - 89176428898,

- телефон доверия ГУ МВД России по Волгоградской области (8442) 30-44-44.

- отделение дежурных следователей Следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области: 8 (937) 724-26-46, 8 (937) 729-87-98, (8442) 30-20-20

Конфиденциальность сведений гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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