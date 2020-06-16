2020-06-16T16:25:59+03:00
Общество

Жириновский опять предложил переименовать Волгоград, теперь в Царицын

Политик требует вернуть городам и улицам исторические названия
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Политик регулярно требует переименовать Волгоград.Политик регулярно требует переименовать Волгоград.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому явно не нравится название нашего города – Волгоград. Он то и дело предлагает его переименовать, только никак не определится – в Сталинград или в Царицын. В 2015-м требовал возврата исторического имени «Царицын», в марте 2017-го пообещал в случае победы на выборах Президента вернет на карту России Сталинград. И вот опять. 16 июня 2020-го в своем телеграмм-канале он опять затронул тему переименований

«Не надо ставить никаких памятников политическим деятелям, ибо за каждым миллионы погибших, насилие, диктатура, зверства… Населенным пунктам и улицам давать только исторические названия, связанные с географией или культурой. Не Киров, а Вятка. Не Волгоград, а Царицын. Не Ульяновск, а Симбирск. И никакой станции «Войковская» в Москве не должно быть», - написал политик.

Надо сказать, что тема переименования Волгограда поднимается регулярно, и волгоградцам уже порядком это поднадоело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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