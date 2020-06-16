2020-06-16T14:57:54+03:00
Происшествия

Волгоградка заплатила за фейкового щенка 33 тысячи: аферисты продолжают обманывать людей

Жители Волгоградской области отдали мошенникам миллион
Юлия Данильченко
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По случаям мошенничеств в Волгоградской области только за последнюю неделю десяток сводок. В общей сложности волгоградцы умудрились отдать аферистам более миллиона рублей. В списке потерпевших как молодые учителя, так и пенсионеры. А схемы самые разные. Например, педагог из Волжского хотел купить дом по объявлению и перевел неизвестному более 100 тысяч. Волжанка купила несуществующего щенка породы акита за 33 тысячи на популярном интернет-ресурсе.

Волгоградка 53 лет перевела 366 тысяч на «безопасный счет», который оказался картой мошенника, а на 59-летнего волгоградца, который просто хотел снять квартиру, вообще оформили кредит. Многие горожане купили товары онлайн по предоплате, но по сути попались на уловки аферистов.

- По всем фактам мошеннических действий сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей и задержание преступников, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области .- Будьте предельно внимательны при общении с незнакомцами! Ни при каких обстоятельствах не сообщайте свои личные данные незнакомым лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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