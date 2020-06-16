2020-06-16T14:40:51+03:00
Общество

В Волгограде утвердили новый дизайн киосков

Дизайнеры разработали еще один проект торгового павильона, который разрешат устанавливать в городе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вот такие павильоны вскоре смогут появиться на улицах Волгограда.Вот такие павильоны вскоре смогут появиться на улицах Волгограда.
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Три года назад – в 2017-м (как раз накануне ЧМ-2018) мэрия Волгограда решила покончить с разнобойными киосками в городе и утвердила восемь вариантов (три типа павильонов и пять типов киосков), которые могут выбрать бизнесмены. И поставили условие – либо ставите такие, как мы предложили, либо не работаете вообще. Предприниматели согласились. Но, как показала практика, не всех устроили предложенные чиновниками проекты. И сегодня в результате совместного «творчества» коммерсантов и мэрии появился еще один вариант торгового павильона.

- В их оформлении предполагается использование декоративных элементов из древесины или композитных панелей с древесной текстурой. При этом бизнесменам разрешается включить в оформление фасада цвета и символику своего бренда.Типовой павильон имеет площадь около 40 квадратных метров, однако площадь каждого НТО определяется в индивидуальном порядке, - поясняют в администрации Волгограда.

Нерушимое условие одно – павильон должен быть изготовлен из материалов, которые не потеряют свой презентабельный вид долгие годы.

Напомним, что сегодня киоски и павильоны устанавливают только согласно схемы их размещения, которую утверждают в мэрии. Сегодня треть НТО торгуют товарами социального значения: хлебом, овощами, молочой продукцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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