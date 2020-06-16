2020-06-16T14:07:38+03:00
Общество

В аэропорту Волгограда опять отложили установку телетрапов

Планы по модернизации воздушной гавани перенесли на осень 2020 года
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Обещанные телетрапы в воздушной гавани волгоградцы ждут уже третий год.Обещанные телетрапы в воздушной гавани волгоградцы ждут уже третий год.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Уже два года в аэропорту Волгограда пытаются установить телепорты, но все время что-то мешает. Сначала о них просто забыли при возведении новых терминалов к ЧМ-2018. Оплошность учли и пообещали, что к концу 2019-го построят третий новый терминал аэровокзала, который соединит внутренний и международный залы вылетов и в нем смонтируют четыре телетрапа. Потом перенесли сдачу объекта на весну 2020-го. Но ни в конце прошлого года, ни в начале этого к третьему этапу модернизации воздушной гавани Волгограда так и не приступили.

- В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и значительным сокращением рейсов сроки проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика для реализации третьего этапа модернизации аэропорта перенесены на сентябрь 2020 года. Предварительная сумма инвестиций «Новапорта» в третий этап модернизации аэропорта составляет 2,2 млрд рублей, - поясняют в пресс-службе волгоградского аэропорта.

При этом уверяют, что планы остаются в силе. И сделают не только телетрапы, но и обновят привокзальную площадь (в том числе увеличат число парковочных мест), смонтируют на терминале новую подсветку, а также реорганизуют зоны объединенного терминала так, чтобы качество обслуживания пассажиров вышло на еще более высокий уровень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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