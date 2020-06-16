Число дежурных групп в детсадах Волгограда будет зависеть от количества заявок

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:29:07+03:00

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Уже с 17 июня в Волгоградской области начнут открываться дежурные группы. Но пока в этом вопросе больше вопросов, чем ответов. А все потому, что пока точно не сформированы окончательные списки желающих и не решено, сколько именно групп и в каких учреждениях заработает. Об этом на брифинге 16 июня «Комсомолка» спросила у замруководителя аппарата губернатора Волгоградской области Наталья Лисименко.

- Конкретных решений об открытии дежурных групп в детских садах на текущий момент нет ни одно. В этой части постановление еще не вступило в силу. Эти вопросы только обсуждаются, как и варианты. Это вопрос очень сложный. Роспотребнадзор категорически не согласовывает открытие детских садов, - прокомментировала «КП-Волгоград» Наталья Лисименко.

Сам факт открытия дежурных групп – это, скорее, реакция на многочисленные просьбы работающих волгоградцев. Но сам формат дежурных групп, когда ребенка придется водить в другой сад, подходит далеко не каждому. И тут позиция чиновников простая: каждый выбирает то, что ему комфортно.

- Дежурные группы – это выход из сложных ситуаций для тех, кому действительно не с кем оставлять деток, а работать нужно. Решение принимает каждый родитель.

В обсуждениях стоит один вопрос: сколько заявок поступает от родителей и сколько именно групп формировать. В некоторых садах нет ни одной заявки. Но волгоградцам напоминают, что именно сейчас у них есть возможность обратиться в свое дошкольное учреждение и попасть в список, если есть такая необходимость. Напомним, что в детские сады примут те семьи, где официально работают оба взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU