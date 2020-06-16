С 23 июня приезжим в Волгоград не надо будет сидеть 14 дней в самоизоляции

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:52:09+03:00

Для гостей из других регионов карантина больше не будет. Фото: Иван МАКЕЕВ

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С 23 июня в Волгоградской области отменяется режим самоизоляции, который действовал из-за коронавируса. А значит, волгоградцы смогут вернуться к прежней жизни – свободно гулять, ездить куда угодно и принимать гостей. То есть приезжим в Волгоградскую область из других регионов больше не надо будет соблюдать 14-дневный карантин.

- С 23 июля обязательный карантин должны будут соблюдать только те, кто приедет в область из-за рубежа. Также, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции людям старше 65-ти лет. Но, обращаю внимание, что это рекомендация, и каждый пожилой человек будет сам решать придерживаться этого или нет, - пояснила «КП-Волгоград» заместитель руководитель аппарата губернатора Волгоградской области Наталья Лисименко.

Также с 23 июня разрешается работа в полном объеме соляриев, косметических салонов, массажных кабинетов и салонов красоты, но по предварительной записи.

Еще один важный нюанс: с 30 июня откроются в регионе все турбазы, гостиницы, отели и хостелы, но поселяться туда смогут только жители Волгоградской области. Для гостей региона эти места размещения будут по-прежнему закрыты.

С 30 июня взрослым спортсменам разрешат тренировки и участие в соревнованиях, детские турниры и массовые тренировки пока запрещены. Зато ребятам наконец-то разрешат играть на детских площадках и ходить в библиотеки.

Но при этом чиновница напомнила, что все юрлица по-прежнему обязаны будут соблюдать требования санитарного врача. Штрафы за несоблюдение масочного режима в области тоже никто не отменял. То есть во всех местах массового скопления людей маски по-прежнему носить надо!

ИСТОЧНИК KP.RU