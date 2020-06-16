2020-06-16T12:04:21+03:00
Общество

Весь центр Волгограда перекрыли из-за тренировок парада

А у военных перед репетициями берут тесты на коронавирус
Юлия Данильченко
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Всю площадь перегородили так, словно тут не парад репетируют, а проводят военное учение.Всю площадь перегородили так, словно тут не парад репетируют, а проводят военное учение.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Буквально через неделю в Волгограде состоится перенесенный с 9 мая на 24 июня военный парад в честь празднования 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. До этого тренировки проходили в части, а с сегодняшнего дня репетиции начнутся на площади Павших Борцов. Ради них решили перекрыть весь центр в границах от улиц Краснознаменская, Коммунистическая, проспекта Ленина и Мира.

По периметру перекрыты улицы, тротуары. Даже одним глазком не подсмотреть. Фото: Екатерина СИМОХИНА

По периметру перекрыты улицы, тротуары. Даже одним глазком не подсмотреть.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Эти магистрали будут недоступны для автомобилистов 16, 18 с 7:00 утра до 22:00 вечера. Причем сами тренировки будут начинаться гораздо позже (например, 16 июня – в 19:00 вечера со сбором на пару часов раньше). Сегодня прогонят без военной техники, а 18-го - уже с ней. 20-го же числа планируется генеральная репетиция в 10:00 утра с танками и авиацией.

Отметим, что ни репетиции, ни сам парад в живую волгоградцы не увидят. Ограждения стоят даже на тротуарах. Само мероприятие будут транслировать онлайн в день проведения. А весь праздник для узкого круга приглашенных. Для гостей сейчас возводят временные трибуны.

А на самой площади возводят временные трибуны. На фоне этого старые, гранитные, вчера снесли. Фото: Екатерина СИМОХИНА

А на самой площади возводят временные трибуны. На фоне этого старые, гранитные, вчера снесли.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Как стало известно «КП-Волгоград» от военнослужащих, участвующих в параде, перед каждой массовой репетицией у них берут тесты на коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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