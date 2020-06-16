Аферисту, обманувшему волгоградца на 8 миллионов, дали три года колонии

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:12:45+03:00

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59-летний Александр Кузнецов загремел в тюрьму на три года за мошенничество в крупном размере. Волгоградец обманул знакомого на 8 миллионов рублей. Кстати, действовал он не один, а с сообщниками, которые сейчас в ожидании приговора. Схема была простая: компания предложила состоятельному приятелю выгодную сделку – он им одолжит указанную сумму, а обратно получит 50 миллионов рублей. Деньги упадут не с неба, а с разницы между покупкой квартир в центре Волгограда по сниженной цене и последующей их продажей подороже.

- В ходе судебного заседания подсудимый признал вину в инкриминируемом преступлении, пояснив, что отдал знакомым на покупку недвижимости в том числе и свои денежные средства и надеялся на получение прибыли с продажи квартир и возвращении потерпевшему денежных средств, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облсуда.

Кстати, деньги потерпевшему вернули, но наказание это не отменяет. Кузнецов пытался оспорить приговор – не вышло. Служитель Фемиды оставил срок, установленный судьей Красноармейского района, без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU