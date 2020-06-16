В Волжском 19-летний лихач на «Ладе» устроил аварию с тремя пострадавшими
За минувшие сутки на трассах Волгоградской области произошло пять аварий, в которых пострадало семь человек. Самое крупное ДТП спровоцировал 19-летний житель Волжского. В полночь 15 июня молодой человек катался на «Ладе». По неопытности он нарушил дистанцию и врезался в легковушку. Инспекторы ГИБДД установили маршрут нарушителя.
- Он двигался по улице Энгельса со стороны Пушкина в сторону Машиностроителей, напротив дома № 30 не выдержал дистанцию и совершил столкновение с движущейся впереди автомашиной «ВАЗ-21140» под управлением 30-летнего водителя, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Несмотря на то, что пострадали все сидевшие в салоне юного лихача пассажиры, сам он предпочел с места происшествия крыться. В итоге 37-летнюю женщину и девушек 15-ти и 19-ти лет госпитализировали, самого водителя чуть позже задержали.
ИСТОЧНИК KP.RU