2020-06-16T10:44:49+03:00
Происшествия

В Волжском 19-летний лихач на «Ладе» устроил аварию с тремя пострадавшими

Парень скрылся с места ДТП
Юлия Данильченко
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За минувшие сутки на трассах Волгоградской области произошло пять аварий, в которых пострадало семь человек. Самое крупное ДТП спровоцировал 19-летний житель Волжского. В полночь 15 июня молодой человек катался на «Ладе». По неопытности он нарушил дистанцию и врезался в легковушку. Инспекторы ГИБДД установили маршрут нарушителя.

- Он двигался по улице Энгельса со стороны Пушкина в сторону Машиностроителей, напротив дома № 30 не выдержал дистанцию и совершил столкновение с движущейся впереди автомашиной «ВАЗ-21140» под управлением 30-летнего водителя, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Несмотря на то, что пострадали все сидевшие в салоне юного лихача пассажиры, сам он предпочел с места происшествия крыться. В итоге 37-летнюю женщину и девушек 15-ти и 19-ти лет госпитализировали, самого водителя чуть позже задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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