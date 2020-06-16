Коронавирус в Волгоградской области: еще 104 заболевших

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:36:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще 104 случая коронавируса подтвердили в Волгоградской области за минувшие сутки к 16 июня. Итого, число заболевших COVID-19 с начала пандемии в регионе приближается к пяти тысячам, и уже составляет 4887 человек. Такие данные «КП-Волгоград» сообщили в ИЦК.

Как видите, темпы распространения коронавируса в регионе еще достаточно высокие. Мы по-прежнему держимся на 16-м месте среди всех субъектов РФ. И пока, число поступающих в госпитали, у нас гораздо больше выписанных. Всего за последние сутки в России зафиксировано 8248 случаев коронавирусной инфекции в 82-х регионах. У 35,8% зараженных болезнь протекает в бессимптомной форме.

Постепенно по всей стране власти снимают жесткие ограничения из-за коронавируса, и даже готовятся к параду Победы. Но говорить о том, что вирус отступил, рано. Еще много регистрируют смертельных случаев от COVID-19. Только за минувшие сутки в России умерли 193 коронавирусных больных. В Волгоградской области, к счастью, подтвержденных летальных исходов от коронавируса за сутки не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU