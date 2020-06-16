2020-06-16T09:58:57+03:00
Происшествия

Крупный пожар в Волгограде: двое взрослых погибли, два ребенка в больнице

Следователи организовали проверку по факту смертельного ЧП
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Очаг пожара был на втором этаже дома.Очаг пожара был на втором этаже дома.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Сообщение о том, что горит частный дом на улице Могилевича в Тракторозаводском районе Волгограда, поступило спасателям примерно в половине третьего ночи 16 июня. Пожарные расчеты прибыли к месту ЧП в считанные минуты, но дом площадью сто квадратных метра уже полыхал. Огнем был охвачен весь второй этаж, горела и кровля. Больше часа пожарные боролись с возгоранием и только в 03.32 смогли потушить. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МЧС по региону.

К сожалению, два человека погибли: 80-летняя пенсионерка и ее 57-летний сын. В доме кроме них на момент пожара находились еще внучка пожилой женщины и двое правнуков.

- Первым задымление почувствовал мужчина, который успел спасти своих дочь и малолетних внуков, вытащив их на улицу, после чего скончался. Вероятнее всего, причиной его смерти стало отравления продуктами горения. Обгоревшее тело пенсионерки было обнаружено в ходе тушения дома, - рассказывают "КП-Волгоград" подробности трагедии в пресс-службе СУ СК по региону.

Пострадавшие дети сейчас находятся в больнице. Следователи уже организовали доследственную проверку по факту трагедии.

Что стало причиной смертельного пожара, еще предстоит установить экспертам. По предварительным данным, причиной могла стать неисправность электропроводки.

- Специалисты установили, что очаг возгорания находился в коридоре. По результата проверки будет принято процессуальное решение, - уточняют в следственном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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