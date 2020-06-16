Коронавирус в Волгограде, последние новости на 16 июня: Парад Победы пройдет без зрителей, а самоизоляцию подлили до 23 июня

16 Июнь 2020 2020-06-15T22:40:01+03:00

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 16 июня 2020 года, самые важные события

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И опять прирост за сутки коронавирусных больных в Волгоградской области больше 100 человек, точнее – 106 заразившихся. COVID-19 стабилен в своих цифрах, а хотелось бы уже снижения. По последним данным на 16 июня всего опасной инфекцией заболели 4783 человек. Подтвердили еще два случая смерти от ковида. 83-летний дедушка из Даниловского района был уже в тяжелом состоянии, когда его привезли с двусторонней пневмонией в инфекционный госпиталь. Сопутствующие хронические заболевания ситуацию лишь ухудшили. Он не выжил. 58-летний волгоградец также не справился с болезнью: сказалось позднее обращение и букет сопутствующих болячек.

Именно по этим причинам Роспотребнадзор настойчиво рекомендовал продлить режим самоизоляции в регионе до 23 июня. Губернатор идею поддержал. Он пообещал, что после этой даты снимут многие ограничения.Что будет работать из какого числа.

С 17 июня должны открыться дежурные группы в детских садах и частные детские садики. Можно будет очно попасть в МФЦ, правда, по предварительной записи.

С 30 июня заработают летние кафе, террасы, фитнес-клубы, а вот стационарным ресторанам разрешили принимать гостей только в после 14 июня. С 15 июля начнут действовать детские лагеря. И хочется верить, что до 1 июля, как и было обещано, общественный транспорт будет курсировать в обычном режиме: Маршрутки, и автобусы и трамваи.

На 24 июня намечен грандиозный парад Победы. Но увидят его волгоградцы по телевизору. Такое решение принял оперативный штаб. На этот раз будет без зрителя. На трибуны пригласили только ветеранов.

Кстати, несмотря на определенные послабления, маски по-прежнему надо носить в общественных местах. За выходные полицейские составили протоколы почти на семьсот человек за нарушение режима самоизоляции

ИСТОЧНИК KP.RU