14-летний школьник устроил «догонялки» с полицией на угнанном у папы авто
О бешенной «девятке» в дежурную часть полиции города Ленинска Волгоградской области сообщили жители поселка Рассвет. Машина устроила на дорогах населенного пункта большие гонки. Под колеса могли попасть и другие машины, и пешеходы. На место ЧП выехал экипаж ДПС, который быстро заметил нарушающий все возможные правила Ваз 2109. На требования полиции водитель не отреагировал, а лишь прибавил скорости. Он попытался скрыться, пару раз чуть не протаранив полицейское авто. После предупредительных выстрелов в воздух, стражи порядка приняли решение стрелять по колесам. Только после этого машина сбавила скорость и остановилась.
Каково же было удивление дэпээсников, когда за рулем они увидели щуплого подростка.
- Почему убегал?
- Извините, испугался.
Оказалось, что 14-летний школьник взял машину папы без спроса: решил развлечься, пока родители не знают.
- В отношении отца проведут административное расследование. Ему грозит штраф, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.
Ну а подростка, скорее всего, поставят на учет в ПДН.
ИСТОЧНИК KP.RU