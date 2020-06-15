14-летний школьник устроил «догонялки» с полицией на угнанном у папы авто

15 Июнь 2020 2020-06-15T19:43:57+03:00

Мальчишка на отцовской "девятке" до последнего пытался скрыться от полиции. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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О бешенной «девятке» в дежурную часть полиции города Ленинска Волгоградской области сообщили жители поселка Рассвет. Машина устроила на дорогах населенного пункта большие гонки. Под колеса могли попасть и другие машины, и пешеходы. На место ЧП выехал экипаж ДПС, который быстро заметил нарушающий все возможные правила Ваз 2109. На требования полиции водитель не отреагировал, а лишь прибавил скорости. Он попытался скрыться, пару раз чуть не протаранив полицейское авто. После предупредительных выстрелов в воздух, стражи порядка приняли решение стрелять по колесам. Только после этого машина сбавила скорость и остановилась.

Каково же было удивление дэпээсников, когда за рулем они увидели щуплого подростка.

- Почему убегал?

- Извините, испугался.

Оказалось, что 14-летний школьник взял машину папы без спроса: решил развлечься, пока родители не знают.

- В отношении отца проведут административное расследование. Ему грозит штраф, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Ну а подростка, скорее всего, поставят на учет в ПДН.

ИСТОЧНИК KP.RU