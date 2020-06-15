Парад Победы в Волгограде 24 июня состоится без зрителей

15 Июнь 2020 2020-06-15T18:57:19+03:00

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24 июня по всей стране состоятся Парады Победы. В городе-герое Волгограде планируется масштабное шествие с новейшей техникой, с авиа-шоу. Тренировки уже идут. Военные успели рассказать, что именно покажут на площади Павших Борцов. Не ясно было, кто это сможет увидеть лично. Администрация Волгоградской области 15 июня объявила о том, что зрителей на параде все же не будет. Слишком неблагополучная обстановка в Волгоградской области по эпидемии коронавируса. Каждый день прибавляется не меньше ста заболевших. На трибуны пригласят ветеранов и представителей ветеранских организаций. Правда, в условиях волгоградского лета, вряд ли можно ожидать много гостей. Не все пожилые люди смогут выдержать нашу жару.

А вот вопрос по грандиозному концерту на Мамаевом кургане еще не решен. Скорее всего, выступление оркестра Юрия Башмета и других именитых артистов пройдет без волгоградцев. Как пояснили в администрации, в любом случае и Парад Победы, и концерт будут транслировать по телевидению 24 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU