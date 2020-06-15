Стало известно, как устроить ребенка в дежурную группу в детском саду в Волгограде

15 Июнь 2020 2020-06-15T18:40:55+03:00

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В Волгоградской области 15 июня оперативный штаб озвучил сразу несколько важных решений. Они касаются послабления режима самоизоляции. Не забыли чиновники и про детские сады. С 17 июня рекомендовано открыть дежурные группы. До этого уже появлялась подобная информация, но не было никакой конкретики. Заведующие сообщали родителям, что отвести ребенка в сад смогут только те семьи, где оба родителя бюджетники. Но то ли информацию до них донесли неверную, то ли оперативный штаб решил расширить контингент детей. Право на место в дежурной группе теперь имеют все дети, чьи родители работают в организациях, деятельность которых не приостановлена в период самоизоляции. То есть значительная часть тех, кто ходил в детский сад до эпидемии коронавируса.

Оперативный штаб пояснил, что потребуется, чтобы сына или дочку взяли в детский сад. Во-первых, оба родителя должны получить справки с места работы. А на ребенка необходимо взять медсправку из поликлиники, что он здоров. Но кому их отдавать - не уточняется.

В группах будет не больше 12 детей. Каждому воспитаннику измерят температуру, а помещения продезинфицируют.

Правда, сами воспитатели пока о подобном «новшестве» не знают. Не понятно, во всех ли садах организуют дежурные группы. Решения будут принимать районные отделы образования.

ИСТОЧНИК KP.RU