Игроков «Ротор» протестируют на коронавирус, чтобы начать тренировки

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:33:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Коронавирус затронул и большой спорт. Ротор в этом году наконец-то вышел в РПЛ. Но команды еще не закончили предыдущий сезон, так что матчей на «Волгоград Арене» придется подождать. Пока команда находится на самоизоляции. Но уже в ближайшее время она сможет приступить к тренировкам. 19 июня все игроки, в том числе и Ротора-2, пройдут тесты на коронавирус. После этого тренировки возобновятся. Как и положено, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Заниматься будут на стадионе «Зенит», дублеру достался стадион «Трактор». Вторые сборы сине-голубые проведут в Кисловодске.

Кстати, поедет на них и Антон Пискунов. Генеральный директора спортивного клуба Андрей Рекечинский развеял слухи, появившиеся среди фанатов, о том, что с любимчиком собираются расстаться. У Антона действует контракт.

А пока игроки готовятся, руководство «Ротора» решает вопрос с лицензированием. Они прошли его в ФНЛ. Теперь футбольная национальная футбольная лига рекомендовала РПЛ лицензировать СК на новый сезон.

Правда, РПЛ предъявляет достаточно жесткие требования. Денег на участие в премьер-лиге команде удалось найти.

- Там есть свои нюансы. Например, нас обязуют иметь сотрудников с обязательными для РПЛ должностями — к примеру, матч-менеджера, который будет отвечать за организацию матчей. Работы еще очень много, - прокомментировал процесс Андрей Рекечинский.

Также пояснил генеральный директор и вопрос с новыми игроками.

- Сейчас мы ведем переговоры с футболистами, как только будут конкретные договорённости – сразу будем сообщать. Всех потенциальных новичков обсуждаем с главным тренером Александром Хацкевичем. Усиление должно быть качественным. Уже на первый тренировочный сбор к нам присоединятся несколько новичков. Бюджет на предстоящий сезон будет на уровне ФНЛ. Клуб ищет футболистов среди свободных агентов, также нас могут усилить арендованные игроки.

ИСТОЧНИК KP.RU