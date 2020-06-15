Волгоградские выпускники получают аттестаты

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:29:23+03:00

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С 15 июня и последующие несколько дней выпускники 9-х и 11-х классов Волгограда получат долгожданные аттестаты. Да, последний звонок прозвенел в режиме онлайн, а выпускные балы под вопросом, но за документами ученикам разрешили прийти лично. Конечно, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

- В каждом из 130 образовательных учреждений составлены графики выдачи, Для обеспечения социального дистанцирования перед зданием нанесена специальная разметка, каждые два часа в местах выдачи документов проводится дезинфекция, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Аттестаты получат 8775 девятиклассников и 4437 одиннадцатиклассников. Первые могут не сдавать экзамены, если они планируют поступать после девятого в средние профессиональные образовательные учреждения. Им достаточно предъявить свидетельство. А вот одиннадцатиклассникам ЕГЭ никто не отменял.

ИСТОЧНИК KP.RU