2020-06-15T15:16:18+03:00
Происшествия

Маршрутчика, изнасиловавшего в Волгограде школьницу, отправили в колонию на 16 лет

Адвокат насильника не смог смягчить приговор
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Историю о том, как волгоградский маршрутчик заманил 13-летнюю школьницу в лес и изнасиловал, до сих пор вспоминают с содроганием. Прошло больше года (напомним, произошло это в феврале 2019-го в Городище Волгоградской области), а судебные тяжбы закончились лишь сейчас. Сегодня, 15 июня 2020 года, Волгоградский областной суд поставил точку в этом деле. 35-летний водитель маршрутного такси отправится в колонию строгого режима на 16 лет.

К такому сроку его приговорил Городищенский райсуд еще в феврале 2020-го. Однако, адвокат обвиняемого посчитал такой вердикт слишком суровым и подал апелляцию.

- Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставил без изменения квалификацию действий виновного, а также вид и размер назначенного ему наказания, - сообщает объединенная пресс-служба суда.

По решению суда маршрутчик выплатит 500 тысяч рублей компенсации морального вреда семье пострадавшей девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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