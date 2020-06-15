Волгоградцу грозит 7 лет тюрьмы за недорубленный ясень
Инцидент произошел еще в апреле 2019 года в Краснооктябрьском районе Волгограда: 35-летний житель южной части города приехал к одному из многоэтажных домов на севере и попытался срубить ясень. Но не удалось: жильцы увидели волгоградца с топором и вызвали полицию. Стражи порядка задержали мужчину. Правда, ясень был срублен наполовину и впоследствии все равно пошел на дрова.
Волгоградец стал фигурантом уголовного дела по статье «незаконная рубка, а также повреждение до степени прекращения роста деревьев, совершенные в особо крупном размере». Причиненный ущерб оказался внушительным – 155 тысяч рублей. Вину пришлось признать.
- Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Краснооктябрьский районный суд. Санкция предусматривает в качестве максимального наказания лишение свободы на срок до 7 лет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU