Волгоградцу грозит 7 лет тюрьмы за недорубленный ясень

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:39:53+03:00

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Инцидент произошел еще в апреле 2019 года в Краснооктябрьском районе Волгограда: 35-летний житель южной части города приехал к одному из многоэтажных домов на севере и попытался срубить ясень. Но не удалось: жильцы увидели волгоградца с топором и вызвали полицию. Стражи порядка задержали мужчину. Правда, ясень был срублен наполовину и впоследствии все равно пошел на дрова.

Волгоградец стал фигурантом уголовного дела по статье «незаконная рубка, а также повреждение до степени прекращения роста деревьев, совершенные в особо крупном размере». Причиненный ущерб оказался внушительным – 155 тысяч рублей. Вину пришлось признать.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Краснооктябрьский районный суд. Санкция предусматривает в качестве максимального наказания лишение свободы на срок до 7 лет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU