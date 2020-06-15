Роспотребнадзор требует продлить ограничения из-за коронавируса в Волгоградской области

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:42:01+03:00

Лето волгоградцы, похоже, тоже проведут в изоляции и в масках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с COVID-19 в регионе еще нестабильная, так что масочный режим к нам пришел надолго

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Волгоградцы надеялись, что к лету коронавирус отступит и их жизнь вернется в прежнее русло. Но у нас плохая новость: после 16 июня ограничения по COVID-19 в Волгоградской области не снимут! А значит, первую половину лета волгоградцам придется все также жить в условиях самоизоляции, и продолжать носить маски в общественных местах.

- Да, мы уже рекомендовали оперативному штабу продлить в Волгоградской области ограничения. Сейчас у нас немного стабилизировалась ситуация по коронавирусу и даже наметилась положительная тенденция. Чтобы удержать этот баланс, и рекомендовано продлить ограничения, - заявила сегодня, 15 июня, на брифинге главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева.

Правда, на какой период продлят ограничения, еще не известно. Это решит региональный оперативный штаб.

На вопрос: «Сохранится ли масочный режим в области?», Зубарева сказала буквально следующее:

- Масочный режим к нам пришел надолго!

А заместитель руководителя волгоградского облздрава Николай Алимов добавил: «Даже всемирная организация здравоохранения заявила, что еще ни для одной страны в мире не наступил момент, чтобы ослабить борьбу с коронавирусом!»

ИСТОЧНИК KP.RU