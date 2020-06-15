От коронавируса в Волгограде умерли 83-летний дедушка и 58-летний мужчина

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:18:46+03:00

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За последние сутки – 15 июня 2020 года - коронавирус забрал жизни еще двух волгоградцев. Оба мужчины – одному было 83 года, другому всего 58. Медики пытались их спасти, но так и не смогли. В региональном оперативном штабе «КП-Волгоград» рассказали подробности об умерших.

Как стало известно, пожилого дедушку привезли в Михайловскую больницу из Даниловского района Волгоградской области. К сожалению, привезли на «скорой» уже в тяжелом состоянии. У него медики диагностировали двухстороннюю пневмонию. Кроме того, у пенсионера были уже проблемы с сердцем, причем хронические. Они и привели к летальному исходу. Известно, что старик подхватил коронавирус от сына, который приезжал к нему в гости из Дагестана.

Не спасли медики и 58-летнего жителя Палласовского района Волгоградской области. У мужчины тоже были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. За медпомощью с признаками COVID-19 он обратился слишком поздно. Когда его госпитализировали в реанимацию больницы №3 в Волжском, у него уже была двухсторонняя пневмония в запущенной форме. Волгоградец умер, несмотря на то, что медики выполнили все рекомендации по лечению коронавируса от Минздрава РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU