2020-06-15T10:58:31+03:00
Общество

Коронавирус в Волгоградской области: плюс 106 заболевших и две смерти

За сутки диагноз COVID-19 подтвердили еще у 106 человека, число смертей увеличилось до 29-ти
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Коронавирус продолжает уносить жизни волгоградцев.Коронавирус продолжает уносить жизни волгоградцев.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Наверное зря волгоградцы ждут, что вот-вот в Волгоградской области снимут ограничения. Коронавирус продолжает свирепствовать: за последние сутки – к 15 июня 2020 – диагноз COVID-19 подтвердили еще у 106 пациентов. Еще двух заболевших не спасли – теперь в смертельной статистике коронавируса 29 жертв. Такие данные «КП-Волгоград» сообщили в ИЦК.

К сожалению, коронавирус не только не уходит из Волгоградской области, но даже не снижает темпы распространения. Количество заболевших исчисляется сотнями ежедневно. На сегодняшний день 15 июня с начала пандемии в Волгоградской области диагноз COVID-19 установили уже у 4783 человек. И наш регион по-прежнему входит в «двадцатку» самых худших по обстановке с коронавирусом. Хоть мы и спустились на 16-е место.

Ежедневно растет и летальная статистика. Причем, как в Волгоградской области, так и во всей России. За последние сутки в стране зафиксировано 143 летальных случая. Всего с начала пандемии в России умер уже 7091 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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