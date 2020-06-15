2020-06-15T10:43:36+03:00
Общество

В Волгограде у памятника БК-31 появилась ночная подсветка

Бронекатер засияет к параду Победы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Специалисты протестировали подсветку в саркофаге с БК-31.Специалисты протестировали подсветку в саркофаге с БК-31.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Легендарный бронекатер БК-31, который подняли со дна Волги, после реставрации уже обрел свое место на Набережной Волгограда. Для него построили специальную площадку и саркофаг, а сегодня катер впервые зажег ночные огни. Речь идет не о судовых прожекторах, а о ночной подсветке вокруг памятника. «Плавучий танк» теперь сияет в свете современной инсталляции в виде ночного бриза.

Напомним, этот бронекатер, защищавший Сталинград в годы войны, подняли со дна Волги в 2017 году. Отреставрировали, доставили на Набережную и планировали к открытию к юбилейной дате 75-летия Победы. Но из-за коронавируса и перенесенных праздничных мероприятий, отложили и открытие памятника. Теперь планируют полностью завершить работы к 24 июня – новой дате проведения Парада Победы.

БК-31 должен станет не только памятником речникам Волжской флотилии, но и первым в Волгограде и в России мультимедийным музеем под открытым небом, единственным в своем роде. Внутри саркофага будет не только бронекатер, но еще 11 экспозиционных тумб – по числу членов экипажа затонувшего бронекатера. Также будут выставлены вещи, найденные на поднятом судне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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