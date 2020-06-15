Почти семьсот волгоградцев заработали штрафы за гуляния без масок

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:49:13+03:00

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В последние дни в Волгоградской области установилась такая жара, что и без маски дышать тяжело, не то, что в ней. И волгоградцы все чаще стали игнорировать требования Роспотребнадзора. Все меньше людей в масках в магазинах и транспорте. А, тем не менее, расслабляться не время – коронавирус никуда не делся и даже не отступил, а наоборот только разбушевался в нашем регионе. Поэтому нарушителей масочного режима штрафуют (ну, тех, кто попался). А попалось за минувшие праздничные дни (12,13 и 14 июня) почти семьсот нарушителей. Если точнее – 688 волгоградцев без масок.

Только в День России патрули оштрафовали 246 человек за нарушение действующих в Волгоградской области ограничений из-за коронавируса. За субботу и воскресенье – составили еще 442 протокола. В числе нарушений, к слову, не только «безмасочники», но и те, кто вышел из дома без уведомления и веской причины, а также юрлица, которые не приняли необходимые меры безопасности в период пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU