2020-06-15T09:49:13+03:00
Общество

Почти семьсот волгоградцев заработали штрафы за гуляния без масок

Контролирующие составили за минувшие выходные дни 688 административных протоколов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде из-за жары люди поснимали маски, несмотря на запрет.В Волгограде из-за жары люди поснимали маски, несмотря на запрет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В последние дни в Волгоградской области установилась такая жара, что и без маски дышать тяжело, не то, что в ней. И волгоградцы все чаще стали игнорировать требования Роспотребнадзора. Все меньше людей в масках в магазинах и транспорте. А, тем не менее, расслабляться не время – коронавирус никуда не делся и даже не отступил, а наоборот только разбушевался в нашем регионе. Поэтому нарушителей масочного режима штрафуют (ну, тех, кто попался). А попалось за минувшие праздничные дни (12,13 и 14 июня) почти семьсот нарушителей. Если точнее – 688 волгоградцев без масок.

Только в День России патрули оштрафовали 246 человек за нарушение действующих в Волгоградской области ограничений из-за коронавируса. За субботу и воскресенье – составили еще 442 протокола. В числе нарушений, к слову, не только «безмасочники», но и те, кто вышел из дома без уведомления и веской причины, а также юрлица, которые не приняли необходимые меры безопасности в период пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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