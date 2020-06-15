2020-06-15T08:54:39+03:00
Общество

Каждый волгоградец тратит на услуги больше четырех тысяч рублей в месяц

А жители сельской местности чуть меньше – почти 3 тысячи рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Если верить статистике, волгоградцы тратят на услуги всего-то десятую часть зарплаты.Если верить статистике, волгоградцы тратят на услуги всего-то десятую часть зарплаты.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Если верить статистическим данным, волгоградцы тратят на услуги немного. Так, по данным Волгоградстата, на оплату услуг в среднем за месяц на одного члена домохозяйства в городской местности составили 4068 рублей. Это, к слову, десятая часть средней зарплаты в регионе, которая опять же по данным статистики составляет в Волгоградской области почти 40 тысяч рублей.

Жителям сельской местности все услуги обходятся еще меньше 2921 рубль в месяц (в расчете на человека).

Что включили в эту сумму: транспорт, коммуналку, связь, развлечения и прочее. Самая значительная статья расходов в этом списке – услуги ЖКХ. У горожан они занимают 45,1% в структуре расходов на все услуги, у селян - 40,9%. На втором месте по объему потраченных средств оказались услуги связи: 14,4% у жителей сельской местности и 9,6% у горожан. На третьей позиции - расходы на оплату бытовых услуг: в городской местности 11,1%, в сельской местности – 11,4%.

Что еще интересно: на оплату транспорта и поездок жители сельских территорий тратят больше, чем горожане 10,8 и 9,1% соответственно. Дороже селянам обходятся и медицинские услуги - 6,0% (от суммы всех расходов) против 4,7% у горожан. Больше деревенские тратят и на оплату прочих услуг (включая ветеринарные, юридические и прочие) - 5,6%, а горожане всего 4,0%. А вот на услуги культуры городские волгоградцы тратят больше примерно 7,8%, тогда как селяне всего 4,9%. На образование у горожан тоже уходит больше - 7,5%, а у жителей сельских территорий - 4,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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