География распространения коронавируса: Волгоград и Камышин в лидерах

14 Июнь 2020 2020-06-14T17:28:55+03:00

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За сутки в Волгоградской области выявили 108 случаев коронавирусной инфекции. Больше всего заболевших в городе-герое – сразу +48 пациентов с подтвержденным диагнозом. Итого 1805 случаев. Вторым по статистике оперштаба стоит Камышинский район, где зарегистрировано еще 18 заболевших человек. А на третьем – Среднеахтубинский, там +10 пациентов.

Есть прирост и в Волжском: +7 человек получили положительные результаты тестов (всего 303 случая). Идет на увеличение число больных в Городище, где сейчас 148 случаев (за сутки +5). В Быковском районе +4, в Ольховском +3 человека пополнили статистику. По два инфицированных в Котельниковском, Октябрьском, Серафимовичском и Урюпинском районах. В остальных муниципалитетах по одному случаю.

Напомним, на 14 июня в регионе 4677 заболевших коронавирусной инфекцией. Вирус проник во все районы области и продолжает распространяться. Всего от COVID-19 скончалось 27 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU