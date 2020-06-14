2020-06-14T17:28:55+03:00
Коронавирус Covid-19

География распространения коронавируса: Волгоград и Камышин в лидерах

На 14 июня в городе-герое зарегистрировано сразу 48 случаев
Юлия Данильченко
Поделиться:
Напомним, на 14 июня в регионе 4677 заболевших коронавирусной инфекцией.Напомним, на 14 июня в регионе 4677 заболевших коронавирусной инфекцией.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Изменить размер текста:

За сутки в Волгоградской области выявили 108 случаев коронавирусной инфекции. Больше всего заболевших в городе-герое – сразу +48 пациентов с подтвержденным диагнозом. Итого 1805 случаев. Вторым по статистике оперштаба стоит Камышинский район, где зарегистрировано еще 18 заболевших человек. А на третьем – Среднеахтубинский, там +10 пациентов.

Есть прирост и в Волжском: +7 человек получили положительные результаты тестов (всего 303 случая). Идет на увеличение число больных в Городище, где сейчас 148 случаев (за сутки +5). В Быковском районе +4, в Ольховском +3 человека пополнили статистику. По два инфицированных в Котельниковском, Октябрьском, Серафимовичском и Урюпинском районах. В остальных муниципалитетах по одному случаю.

Напомним, на 14 июня в регионе 4677 заболевших коронавирусной инфекцией. Вирус проник во все районы области и продолжает распространяться. Всего от COVID-19 скончалось 27 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
География распространения коронавируса: Волгоград и Камышин в лидерах
В Волгоградской области реки и берега обрабатывают от комаров и клещей
18-летний волжанин за рулем «пятерки» врезался в столб
В Волгограде аптеки в три раза подняли цены на средства от мошки
Коронавирус в Волгоградской области: число заболевших приближается к пяти тысячам
В Волжском лихач на «ВАЗе» протаранил «Ленд Ровер» и сбежал с места ДТП
Под Волгоградом сгорело 180 тонн сена
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 14 июня: плюс 108 заболевших
Воспользоваться налоговыми льготами смогут еще семь тысяч предпринимателей
Городищенский район попал в число лидеров по числу заболевших коронавирусом в Волгоградской области
Администрация решила убрать трамвай №1 и троллейбус №10
На волгоградку оформили кредит после разговора с банковскими мошенниками
От коронавируса в Волгограде умерли двое мужчин моложе 60 лет
В Волгоградской области еще 109 заболевших и две смерти от коронавируса