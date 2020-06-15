2020-06-14T16:32:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгограде, последние новости на 15 июня: на лечении в больницах – 172 ребенка

На утро 15 июня 2020 года в Волгоградской области зарегистрировано 4677 случаев коронавирусной инфекции.
Юлия Данильченко
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С начала пандемии с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом обследовали более 31 тысячи волгоградцев.С начала пандемии с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом обследовали более 31 тысячи волгоградцев.
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Каждый день волгоградцы ждут одного – уменьшения числа заболевших коронавирусом. Это означает смягчение ограничительных мер, открытие детских садов, летних террас, предприятий. Одним словом, постепенное возвращение к нормальной жизни. Однако в сводках пока что пугающие цифры. Ежедневный прирост вот уже пару недель переваливает за сотню. Так, 15 июня число инфицированных – 108 человек. Всего же в Волгоградской области по данным оперштаба 4677 подтвержденных случаев. Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на 15 июня 2020.

- В больницах с подозрением на COVID-19 находятся 2270 пациентов, в том числе 2208 взрослых и 62 ребенка. На лечении с подтвержденным коронавирусом - 2910 человек, в том числе 172 ребенка, - рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе.

Всех, кто контактировал с больными, взяли под наблюдение. С начала пандемии с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом обследовали более 31 тысячи волгоградцев. На сегодняшний день – 27 летальных случаев.

Что касается детей, то большая часть зараженных переносит вирус бессимптомно или в легкой форме. «Комсомолка» узнала, какими препаратами врачи лечат малышей и подростков. Оказалось, это обычные противовирусные, которые помогают благополучно пройти двухнедельную терапию с полным выздоровлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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