2020-06-14T16:02:40+03:00
Общество

В Волгоградской области реки и берега обрабатывают от комаров и клещей

Эти работы продолжался вплоть до августа 2020 года
Юлия Данильченко
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Фото: областная администрация.Фото: областная администрация.
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Волгоградцы уже успели ощутить на себе все прелести лета, а именно мошку и комаров, которые атаковали не только прибрежные зоны, но и парки, и квартиры. Между тем специалисты обрабатывают огромные территории от опасных насекомых. Опасных в роли переносчиков инфекционных заболеваний.

- По информации облздрава, обработка водных поверхностей от комаров произведена на площади в 690,7 гектара, прибрежной растительности от клещей — 266,7 гектара. Специалисты приступили к третьему этапу работ. Окончание мероприятий намечено на август 2020 года, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

С мая по июнь охватили площадь почти тысячу гектар, но работы на этом не останавливаются. Обработка современными микробиологическими и инсектицидными средствами продолжится вплоть до августа. В планах – 172 водных объекта и вся прибрежная часть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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