18-летний волжанин за рулем «пятерки» врезался в столб

14 Июнь 2020 2020-06-14T14:03:23+03:00

Молодой человек не справился с управлением. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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За минувшие сутки на трассах Волгоградской области произошло семь аварий, в которых пострадали девять человек. Одно из происшествий устроил 18-летний житель Волжского. В полночь 13 июня молодой человек сел на руль «пятерки» и решил погонять по городу-спутнику. Но в какой-то момент превысил скорость, выехал с проезжей части, где протаранил столб. Инспекторы ГИБДД установили маршрут лихача.

- Он двигался по улице Карбышева со стороны улицы Королева в сторону Мечникова, напротив дома № 82 по Карбышева не справился с управлением и совершил наезд на световую опору, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В результате сильного удара вся передняя часть легковушки смялась. Водитель чудом остался жив. Его госпитализировали с места аварии, в больнице врачи оказывают необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU