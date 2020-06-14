В Волгограде аптеки в три раза подняли цены на средства от мошки

14 Июнь 2020 2020-06-14T12:46:52+03:00

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«Прямо как с масками. Вчера масло ванили по 70 рублей, а сегодня в этой же аптеке по 230 рублей», - резюмировал корреспондент «КП-Волгоград» после похода в одну из аптек Советского района Волгограда.

Похоже, не только на средствах защиты от коронавируса решили подзаработать волгоградские аптеки. Теперь поводом для спекуляции стали привычные товары от вездесущей мошкары. И пока власти отчитываются, что травят «кусачих», в «Центре гигиены и эпидемиологии» обещают – насекомых будет этим летом много. Чем не повод поднять цены втрое? Да и волгоградцы успели заметить полчища мошек и комаров. Так что во время прогулок без ароматизированных средств не обойтись.

Фармацевт подъем цен объяснила просто: «Это новая партия, вот и цена другая, Берите, в других местах уже нет».

И, действительно, нет. Корреспондент «Комсомолки» обошла еще три аптеки в своем районе, чтобы найти средства по адекватной стоимости, но ни ванили, ни гвоздики нигде не оказалось. Судя по всему, придется по старинке разводить ванилин с водой и заливать в пузырек с распылителем – дешево и сердито.

ИСТОЧНИК KP.RU