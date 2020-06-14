Коронавирус в Волгоградской области: число заболевших приближается к пяти тысячам

14 Июнь 2020 2020-06-14T10:30:34+03:00

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Волгоградская область по-прежнему остается в двадцатке лидеров по распространению коронавирусной инфекции в масштабах страны. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), на утро 14 июня в регионе стало на 108 заболевших больше. Таим образом увеличилось и общее число официально подтвержденных случаев – оно выросло до 4677-ми.

Регулярный прирост вот уже пару недель превышает сто человек, поэтому статистика неумолимо приближается к пяти тысячам случаев. Регион по итогам последних цифр занял 19 место. Всего же в России плюс 8835 человек попали в инфекционные больницы с «ковидом». Треть из них болеют бессимптомно.

Сегодня домой выписали всего одного волгоградца. Возможно, это объясняется праздничными и выходными днями. По-прежнему в стационаре в ожидании результатов тестов находятся около двух тысяч пациентов, на дому наблюдаются еще полторы тысячи человек. Коронавирус унес жизни 27 жителей области.

ИСТОЧНИК KP.RU